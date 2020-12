Donald Trump ordenó el retiro de la “mayoría” de los soldados de EEUU en Somalia para inicios de 2021

El Pentágono no detalló cuándo se producirá, aunque The New York Times aseguró que será el 15 de enero, solo cinco días antes de que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, ceda el testigo a su sucesor, el demócrata Joe Biden, que ganó las elecciones del 3 de noviembre.

Además, explicó que el resto de las tropas serán desplegadas en otros países cercanos a Somalia, pero no especificó cuáles. The Wall Street Journal apuntó que Kenia y Yibuti podrían ser los próximos destinos.

