Donald Trump no logró tumbar la elección de Joe Biden – EEUU y Canadá – Internacional

Pero la bala pasó rozando, opina Paul Waldman, profesor en política de la Universidad de Pensilvania y columnista del Washington Post. “Trump no pudo robarse las elecciones porque las diferencias eran muy grandes y en muchos estados. Pero nadie sabe qué hubiese pasado si, por ejemplo, su triunfo hubiese dependido de unos pocos votos en uno o dos estados. Ni tampoco qué sucederá en el futuro cuando lleguen al poder autoridades no tan honorables como las que hoy se le atravesaron al presidente. Lo que quedó demostrado es que si no se reforman las leyes siempre estaremos a un paso de una catástrofe de proporciones épicas”, dice Waldman.

El triunfo de Biden, de hecho, fue más bien nítido. No solo le sacó a Trump 7 millones de votos en el conteo del sufragio popular, y 74 curules ante el Colegio Electoral (306 vs. 232), sino que obtuvo más de 80 millones de papeletas a su favor, el número más alto de toda la historia. Recuperó, de paso, los tres estados que le dieron el triunfo a Trump en el 2016 (por más de 250.000 votos) y volteó otros dos, Georgia y Arizona, que eran considerados hasta ahora bastiones del Partido Republicano.

You May Also Like