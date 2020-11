Donald Trump: líderes de opinión colombianos analizan la interrupción a discurso – Cine y Tv – Cultura

El periodismo mundial se estremeció la noche del jueves 5 de noviembre. En un hecho inédito, las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos dejaron sin voz y sin audiencia al presidente Donald Trump; lo sacaron del aire sin aviso y sin pedir permiso. Hicieron lo mismo que ha hecho Twitter con sus ‘fake news’: silenciarlo en vivo y en directo.

El violento discurso en el que el magnate acusaba a los demócratas de hacer trampa con “votos ilegales” fue visto por la mayoría de medios, incluso por su gran aliado, Fox News, como una terrible y peligrosa mentira para la democracia. El fraude del que acusaba al equipo de Biden carecía de pruebas y los medios actuaron en contra de sus palabras para no magnificar su mensaje. “Miente”, explicaron. Y cortaron la transmisión.

Sacarlo del aire fue, para muchos, un acto de valentía sin precedentes; para otros fue un acto de censura contra el propio presidente de la nación más poderosa del planeta. CNN no lo cortó, pero una vez terminó su discurso, sus analistas dijeron esencialmente lo mismo: miente. ¿Cuál es el análisis que hacen algunos de los directores y analistas de medios más importantes de Colombia? ¿Ellos lo hubieran hecho? Aquí están sus respuestas.(Podría interesarle: Haga este test y confirme si es un experto en películas de James Bond)

Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio

No hay medio o periodista que tenga la obligación de permitirle a un funcionario decir lo que se le venga en gana. Es válido dejar de emitir un pronunciamiento porque no reviste valor informativo, porque es extenso y tedioso o porque carece de sustancia noticiosa. Pero cortarlo porque se considera que el testimonio está plagado de falsedades o imprecisiones nos acerca a escenarios complejos.

¿Comenzamos a cortar las entrevistas en radio cuando consideremos que el entrevistado miente? ¿Sacamos de pantalla a una persona que, creemos, falta a la verdad? ¿Nos negamos a entrevistar a quien suponemos no va a decirnos lo que creemos es correcto? Después de quemada la primera bruja y de desmembrado el primer hereje, ¿quién fija las reglas y los límites? ¿Quién redacta las listas oficiales de lo correcto y lo prohibido? ¿Quién define lo que es la libertad de expresión y cuándo es necesario amordazarla?

A un presidente no lo cortaría cuando habla en un momento trascendental: lo oiría y me encargaría de presentar luego hechos verificables que mostraran al público que miente, si es que así es. Y aquí mentir es casi el primer requisito que exige la política.

Juan Roberto Vargas, director de ‘Noticias Caracol’

Me pareció una decisión difícil y en caliente y de una valentía inédita en la historia del periodismo mundial. Creo que al final del camino, lo que prima es la posición editorial. Si lo que se está transmitiendo es una alocución presidencial, creo que por ley no se puede cortar.

Pero si es el medio el que por su cuenta y riesgo transmite una declaración pública de un mandatario o de cualquier otro alto funcionario, ese mismo medio tiene la potestad de decidir en qué momento la corta y más si considera que debe hacerlo porque editorialmente encuentra que lo que dice quien habla es mentira o es inapropiado, así lo esté haciendo el Jefe de Estado.

Otra cosa, y otra manera de asumir una posición editorial, es hacer una entrevista a un presidente en la que se cuestiona si lo que está diciendo es “carreta” o si se está extralimitando en sus funciones, como se lo hemos preguntado en ‘Noticias Caracol’ al presidente Duque.

Enrique Santos Calderón, exdirector de EL TIEMPO

Me pareció una decisión equivocada, con sabor a censura. “Peor que un crimen, una estupidez”, diría Fouché. Por más tramposo y atarván que sea Trump, es el Presidente de los Estados Unidos, que recibió 70 millones de votos. Todo lo que haga o diga hay que informarlo, y, si es del caso, refutarlo. Cortar una alocución presidencial como lo hicieron algunas cadenas –CNN no lo hizo, por ejemplo– me parece una decisión periodística desacertada no exenta de arrogancia. El mentiroso siempre cae y es deber de los medios señalar las mentiras, no ocultarlas. Yo la hubiera transmitido completa, advirtiendo al mismo tiempo, o inmediatamente después, donde mentía. ¿Si un presidente miente no se reporta?

Yolanda Ruiz, directora de Noticias RCN Radio

Me han preguntado mucho cuál habría sido mi decisión. Primero digo que el contexto es todo para tomar una decisión y no conozco toda la información que tienen los colegas que han estado cubriendo de cerca las elecciones y el gobierno Trump. Tampoco creo en fórmulas mágicas para aplicar en todos los casos.

Aun así, luego de muchas horas de pensar y dudar, con lo que se conoce y en las circunstancias precisas de la incertidumbre electoral creo que hubiera dejado la intervención de Trump porque era una noticia importante que la sociedad debía conocer. Luego hubiera hecho un pronunciamiento editorial subrayando la gravedad de los hechos dado que el presidente no había presentado evidencias para afirmar que había fraude.

Néstor Morales, director de Blu Radio

No me gusta la censura y no me gusta ni siquiera cuando se ejerce en nombre de unos ciertos valores. La censura abre una puerta peligrosísima, porque termina haciendo daño y a uno como periodista le pagan, además, para oír a quien piensa distinto, no solo a los que estén de acuerdo.

Pienso que el ejercicio del periodismo también es un ejercicio de tolerancia, y Donald Trump sacó más de 70 millones de votos. Eso hay que respetarlo, así como a su movimiento político.

Lo que se hizo contra un presidente de derecha fue lo mismo que hizo Hugo Chávez hace 15 años en su país con los medios, que los cerró.

Yo no lo hubiera cortado, lo que no quiere decir que acepto dócilmente las mentiras de Trump. Lo que tenemos que hacer los periodistas es dar la información precisa y exacta sobre si los votos son válidos o no.

Yamid Amat, director de CM&

Me sorprendió la reacción de los canales de televisión. Me sorprendió la reacción de los periodistas, porque en Estados Unidos la opinión –se ha visto claramente en este debate– la manejan más los propietarios que los mismos periodistas. Aun cuando en el caso de Fox, el periodista tuvo la misma reacción que sus colegas, pero no creo que haya ocurrido algún acuerdo previo para cortar al presidente.

Yo no habría hecho eso. Mejor, le habría pedido al presidente Trump que mostrara las pruebas. “Muestre las pruebas”, es lo que todo el mundo está diciendo, ¿cuáles son? Porque acusar gratuitamente no se debe ni se puede hacer. Y me parece que la decisión de cortarlo al aire es, por lo menos, irrespetuosa.

Al fin y al cabo es el presidente de la República, lo que se ha debido hacer, en mi opinión, es pedirle al Presidente que expusiera las pruebas que tiene para lanzar semejante acusación.

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa

Es un error garrafal de las cadenas apagar a una persona pública por más que consideren que esta mintiendo. El papel de la prensa no es juzgar o prejuzgar, tiene que informar y puede opinar que está mintiendo, pero es bueno que el público tenga toda la información para generar su opinión y adoptar su decisión. Si la prensa hace esto con el presidente de los Estados Unidos, uno pudiera pensar que lo hace con otras personas.

Me parece que la prensa se mostró arrogante poniéndose de juez. Creo que están tratando de usar las varas con las que se miden las noticias falsas en general. Creo que cuando la prensa considera que una persona pública o un presidente miente, su deber es mostrar esa mentira, no apagarla. La prensa está para crear conversación pública.

Cecilia Orozco, directora de ‘Noticias Uno ‘

El hecho de que varias cadenas y medios escritos hubieran tomado la misma decisión de interrumpir las declaraciones del presidente Donald Trump indica que de alguna manera tuvieron que tener una reflexión anterior y concertación entre ellos.

En un acto que, a mi juicio, fue de responsabilidad con el país por encima del Presidente para impedir probablemente que la situación de orden público se saliera de madre.

Las declaraciones de las personas más poderosas del mundo o de los países no tienen permiso de irresponsabilidad ni de impunidad. En un caso similar, yo hubiera estado de acuerdo con esa decisión. No me parece que este caso se pueda asimilar a censura, en donde por definición el censurado siempre es el más débil, no el más fuerte.

