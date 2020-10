Donald Trump le exigió a Biden que revele de “inmediato” el supuesto delito de tráfico de influencias de su hijo Hunter

“ Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los correos electrónicos que son la ‘pistola humeante’ del vago de Joe Biden y su hijo, Hunter, en el New York Post. Es solo el principio para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. ¡Eliminen la sección 230 !”, ha escrito Trump.

Este miércoles, el periódico The New York Post ha publicado un correo electrónico de abril de 2015 recuperado de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo del candidato demócrata , Hunter Biden, proporcionado por el exalcalde de Nueva York, Rudy Giulani, que a su vez es el abogado personal de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este miércoles al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que revele “de inmediato” toda la documentación relacionada con el supuesto tráfico de influencias en el que habría incurrido su hijo, Hunter Biden , según publica el periódico The New York Post .

