Donald Trump: “Iremos a la Corte Suprema porque no perdimos las elecciones”

Biden aseguró que su ceremonia de investidura no será masiva y que no habrá desfiles

Kemp, en un tuit, dijo que Trump también le pidió que ordenara una auditoría de las firmas en los sobres de votación ausente en su estado, un paso que Kemp no está autorizado a tomar porque no tiene autoridad para interferir en el proceso electoral en nombre del presidente.

“Amañaron las elecciones de 2020 e intentarán amañar también la segunda vuelta de las elecciones a senador en Georgia pero… ¡aún así ganaremos! vamos a ir a la Corte Suprema. Los demócratas quieren el socialismo, pero eso es un comienzo, en realidad quieren un comunismo completo… ¡Pero eso no sucederá!”, aseguró Donald Trump en su primera aparición masiva tras las elecciones en las que resultó electo el demócrata Jose Biden. “Iremos a la Corte Suprema porque no perdimos las elecciones”, insistió el republicano.

