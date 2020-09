Donald Trump impone pautas en acuerdo de compra de TikTok

Estados Unidos evalúa aranceles asociados con acuerdos en revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), que investiga adquisiciones de empresas estadounidenses en el extranjero. Pero esos cobros —establecidos según una escala móvil y que no superan los $300,000— parecen no satisfacer lo que exige Trump.

