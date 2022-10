Donald Trump: El Tribunal Supremo rechaza intervenir por ahora en el caso de los papeles de Mar-a-Lago | Internacional

La decisión no implica que el caso no pueda acabar volviendo al Supremo más adelante, pero de momento los jueces rechazan hacerse cargo de lo que todavía son trámites de la investigación policial y judicial abierta a petición del Departamento de Justicia. El efecto más inmediato es que el perito especial designado por una jueza de Florida y los propios abogados de Trump no tendrán acceso al centenar de documentos (entre los miles incautados) que tenían marcas de clasificación como alto secreto, secretos o confidenciales.

