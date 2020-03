Donald Trump duda y el coronavirus avanza por América

No se queda atrás en esta cadena de dislates, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, un país con 6.2 millones de habitantes. Ello sin contar a los miles que viven en países como Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. Ortega no le ha prestado mucha atención al avance del Covid-19 y su paìs es el único en todo el continente que todavía no suspende las clases. Incluso, ya lo han hecho México y Cuba.

You May Also Like