Donald Trump: “Decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente después de las 8 PM del martes”

Luego expresó que “ durante largos intervalos de tiempo ” nadie pudo observar. “Ocurrieron cosas malas durante esas horas en las que la transparencia legal no estaba permitida. De manera cruel, los tractores bloquearon las puertas y las ventanas se cubrieron con cartón grueso para que los observadores no pudieran ver el interior de las salas de recuento. COSAS MALAS PASARON ADENTRO. ¡SE HICIERON GRANDES CAMBIOS! ”, denunció.

You May Also Like