Donald Trump dará la salida de las 500 millas de Daytona

Donald Trump está en plena campaña para la reelección (aunque, oficialmente, aún no es candidato republicano) y por ello quiere llegar al mayor número de personas posible. Pese a su favoritismo, no va a perder la oportunidad de conseguir espacio mediático y este domingo estará presente en uno de los grandes eventos deportivos estadounidenses: las 500 millas de Daytona .

You May Also Like