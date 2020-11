Donald Trump cuestionó a los medios de comunicación: “¿Desde cuándo dicen quién será el próximo presidente?”

Uno de los pocos republicanos que sí salió a felicitar a Biden fue el ex candidato presidencial en 2012 y senador, Mitt Romney , quien mostró su disposición a trabajar con el presidente electo: “Me gustaría ver una salida más elegante (de Trump) pero no es parte de su carácter”.

No obstante, Trump no tiene previsto reconocer la derrota en el corto plazo.

