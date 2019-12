Donald Trump choca con Peña Nieto y elogia a May

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer acordó con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, no continuar la discusión por el muro fronterizo de forma pública, declaró a una cadena televisiva que él tiene el derecho a imponer un impuesto a las importaciones de México –como método para financiar la construcción–, pero que hay otras opciones para ambos países que pueden ser muy positivas. En medio de la crisis con su vecino, Trump recibió ayer la primera visita de un líder extranjero: Theresa May.

