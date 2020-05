Donald Trump ataca a una periodista al ser preguntado por la cifra de fallecidos en Estados Unidos

Incómodo, la responde con un ataque directo en el que le recomienda que pregunte a China . Sin más trata de cambiar de asunto dando paso a otra pregunta. Pero la periodista de rasgos asiáticos, no duda en recriminarle su respuesta. Él responde así “Te lo digo a ti. No lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa”.

You May Also Like