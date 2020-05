Donald Trump amenazó con “cerrar” las redes sociales tras los cuestionamientos sobre dos mensajes que publicó en Twitter

Nunca hubo evidencia de que Scarborough haya estado relacionado con la muerte de Lori Klausutis. Los investigadores indicaron que murió después de golpearse la cabeza durante una caída, provocada por un ritmo cardíaco anormal. Sin embargo, el rumor ha sido impulsado durante años y Trump es su último promotor de alto perfil, incluso después de que el viudo de Klausutis llamara a detener la “mentira viciosa” en una carta publicada el martes por The New York Times.

La advertencia de Twitter debajo de los comentarios de Trump consiste en un link que lleva a un mensaje que señala que las afirmaciones del mandatario son “infundadas”, citando información de varios medios, entre ellos CNN y The Washington Post. El mensaje dice: “Trump afirmó falsamente que las boletas de voto por correo llevarían a elecciones fraudulentas”. “Sin embargo, los verificadores afirman que no hay evidencia de que las papeletas por correo estén relacionadas con el fraude electoral”.

