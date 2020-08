Donald Trump aceptó la candidatura republicana a la presidencia de EEUU: “Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país”

“ Reconozco que el estilo de comunicación de mi padre no es del gusto de todos. Y sé que sus tuits pueden no tener filtro. Pero los resultados hablan por sí mismos ”, dijo la hija del mandatario.

Rezagado en las encuestas en estados clave para ganar la elección, y con 58,2% de los estadounidenses no conformes con su manejo de la COVID-19, según el sitio web FiveThirtyEight.com , no sorprenderá que Trump saque un conejo de la galera cuando hable esta noche flanqueado de banderas estadounidenses en la Casa Blanca.

El público asistente al discurso de Trump en los jardines de la Casa Blanca. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

