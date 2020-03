Donaciones y obras inconclusas en Coclé

Mientras se mecía en su silla de oficina, Méndez decía que las empresas “tratan de cumplir, pero no pueden por la falta de pago”. Luego se contradijo: “No puedo respaldar una compañía que diga que no puede adelantar una obra por falta de pago. Debe tener suficiente fluidez económica y capacidad para responder a los proyectos que se le adjudican”, subrayó.

Este medio observó que el sistema eléctrico exterior de los baños estaba incompleto. No pudo verificar su interior, pues estaban cerrados. No habían bancas; la grama era escasa y la soldadura de algunos juegos ya había cedido. Los residentes se quejaron de que, cuando llueve, el terreno se inunda, pese a que la obra incluía sistema de desagüe.

