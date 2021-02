dona 10 millones para crear dos hospitales en su ciudad de adopción

“Todo el mundo debería tener acceso a una atención médica de calidad, sin importar dónde vivan o si tienen o no seguro. Wilmington tiene un lugar especial en mi corazón y es realmente gratificante poder contribuir a la comunidad que me apoyó durante toda mi vida”, señaló el ’23’ en el comunicado de la empresa que montará estos hospitales, Novant Health, y que ya llevan colaborando con Jordan desde hace tiempo.

Con el paso de los años, ha aprendido a abrazar la solidaridad como una seña de agradecimiento y apoyo a la ciudad que le vio crecer, en particular, y a la sociedad estadounidense en general. En el día de su 58º cumpleaños , Jordan es noticia no sólo por llegar a esa edad sino por su última iniciativa en favor de los más necesitados.

