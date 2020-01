Don Quijote, a las tablas

El actor y director británico Terry Gilliam, uno de los miembros del grupo cómico Monty Python, anunció recientemente que planea rodar en Canarias (España) su versión de Don Quijote, un proyecto que ya ha tratado de completar en otras dos ocasiones.

En la presentación de un espectáculo teatral que reunirá en Londres a los Monty Python tres décadas después de su última película conjunta, The Meaning of Life, Gilliam avanzó sus planes de reflotar una vez más un filme cuyo rodaje inició por primera vez hace 13 años con el título The Man Who Killed Don Quixote.

Gillian indicó en la rueda de prensa que rodar Don Quijote en Canarias está entre sus próximos proyectos, sin dar más detalles.

En el año 2000, Gilliam comenzó a dirigir en las Bardenas Reales (Navarra, norte de España) a un elenco de actores encabezado por Johnny Depp (Sancho), Vanessa Paradis (Dulcinea) y Jean Rochefort (Quijote), pero una serie de incidentes durante el rodaje obligaron a cancelarlo.

El estruendo de los aviones que sobrevolaban la zona complicaba el rodaje y las lluvias torrenciales convirtieron el desierto en el que debía moverse el personaje de Miguel Cervantes en un lodazal, destruyendo parte de los decorados, que no pudieron recuperarse debido al ajustado presupuesto con el que trabajaba Gilliam.

En 2008, el director británico volvió a poner en marcha el proyecto con Robert Duvall como Don Quijote, pero tuvo que cancelarlo de nuevo por problemas de financiación.

Por otro lado, Gilliam pertenece al grupo cómico británico Monty Python, cuyos integrantes recientemente revelaron que volverán a reunirse el próximo 1 de julio de 2014 en un único espectáculo en Londres, que será el primero que realizarán luego de tres décadas.





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...