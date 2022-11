Don Mattingly aconseja a Aaron Judge firmar en Yankees

“Honestamente espero que Aaron (Judge) se quede con los Yankees”, dijo el ex jugador de los Mulos y actualmente manager en MLB, Don Mattingly a Bob Kaplisch de NJ Advance Media. “Sé que sus números son una locura, muchos equipos están interesados. Pero si yo fuera él, me gustaría tener la oportunidad de ganar. Y los Yankees pueden dárselo todos los años.

