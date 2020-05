Don Francisco muerte de Danielita, del clan infantil de Sábado Gigante

Don Francisco informó hoy con mucho pesar la muerte de ‘Danielita’ Núñez, integrante del clan infantil del Sábado Gigante, ocurrido el jueves

“Hay vidas que nos dejan profundas huellas. “Danielita” Núñez, de nuestro Clan Infantil, nos enseñó el valor de luchar por vivir con una sonrisa”, dijo el presentador

Algunos famosos y seguidores lamentaron la noticia y enviaron condolencias

Don Francisco dio a conocer este viernes en sus redes sociales el fallecimiento de ‘Danielita’ Núñez, integrante del clan infantil de Sábado Gigante, ocurrido el jueves. “Anoche su corazón dejó de latir”, lamentó el querido animador.

“Hay vidas que nos dejan profundas huellas. “Danielita” Núñez, de nuestro Clan Infantil, nos enseño el valor de luchar por vivir con una sonrisa. Anoche su corazón dejo de latir. Nuestras condolencias a su familia. Descansa en paz Danielita!”, publicó Don Francisco en homenaje a la joven.

De inmediato, las muestras de apoyo de sus seguidores y de algunos en el mundo artístico no se hicieron esperar.

“Que pena!!! 💔qepd”, dijo el otrora coanimador de Sábado Gigante, Javier Romero. “Que tristeza. Dios le de fuerza a su familia”, dijo por su parte la animadora Alejandra Espinoza. La publicación lleva casi 8 mil ‘likes’ y los comentarios de condolencias superan los 700.

Según publicó Univision, ‘Danielita’ Núñez debutó a los 9 años debutó en la televisión, ganándose el cariño y la admiración de millones de televidentes. La niña padeció cáncer cuando tenía un año y el tratamiento de quimioterapia le debilitó el músculo cardiaco.

Según relató Don Francisco en 2015, la niña tuvo cuatro derrames cerebrales, perdió la vista, el habla e incluso dejó de caminar, recordó Univision. Su incesante lucha por sobrevivir fue reconocida en la última emisión del programa Sábado Gigante.

Casi cinco años más tarde, el jueves 21 d mayo de 2020, “su corazón dejó de latir”.

¿Contagiado? Don Francisco reaparece para hacer confesión por el coronavirus (VIDEO)

¡De no creerse! El conductor chileno Don Francisco, quien estuviera al frente del programa Sábado Gigante por más de 50 años, reaparece ante las cámaras para hacer confesión por coronavirus.

Por medio del canal oficial de YouTube del programa Suelta la sopa, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, hace impactantes declaraciones.

Con más de 14 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación se presenta como “Don Francisco habla sobre su vida durante la pandemia”.

“En primer lugar, lo único diferente y lo que me ha crecido en este tiempo, 60 días que estoy en mi casa sin moverme, me ha crecido el pelo blanco, ya lo vamos a dejar así, no me crecía de ningún otro color, solamente me crecía blanco, lo vamos a dejar así”.

A unos meses de cumplir 80 años de vida, y en un tono más serio, Don Francisco dijo que quiere aprovechar esta oportunidad de hablar con la comunidad hispana, a la cual le ha servido por más de 30 años, para decirles que de este momento tan difícil hay que salir todos juntos y usar una palabra mágica, “solidaridad“.

A la pregunta de que si se imaginaba en una etapa de su vida vivir este momento que parece salido de una película de ficción, el conductor chileno dijo: “No. Yo jamás pensé que iba a vivir una cosa así”.

