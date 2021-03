Dominica – Panamá: Selección canalera busca otro triunfo y afinar detalles

Contra Dominica, el estratega panameño no piensa salir con un estilo diferente de juego a lo visto contra Barbados, aunque se deja abierta la posibilidad de ver un Panamá más ofensivo y con algunos cambios en el once ideal.

Christiansen dejó claro en la conferencia después del partido que esa falta de gol del equipo en el duelo no le preocupa, más bien ponderó que los panameños “crean las ocasiones” y que sería un gran problema si no las hicieran.

