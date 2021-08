Dominic Thiem no podrá defender título en el US Open

El austriaco Dominic Thiem no participará en el US Open –del 30 agosto al 12 septiembre–, que ganó en 2020, debido a la lesión en la muñeca derecha que le molesta desde hace unos meses.

“Tengo que causar baja para el US Open y perderme el resto de la temporada 2021, mi muñeca me vuelve a hacer daño”, dijo el N°6 del mundo en un video publicado en su perfil de Instagram.

“Estoy muy decepcionado por no poder defender el título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión de muñeca que sufrí en junio en el torneo de Mallorca”, amplió.





