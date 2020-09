Dominic Thiem conquista el US Open al vencer a Zverev en una final dramática

El tenista austríaco acabó el partido con 43 golpes ganadores por 55 errores no forzados, comparados a los 52 y 64, respectivamente de Zverev, que esta vez no pudo tener a su saque como factor ganador al acabar con 15 aces y 13 dobles faltas.

Thiem no hizo su mejor tenis en la dos primeras mangas del partido, ganadas con facilidad por Zverev, su saque no le respondió y tampoco el juego desde el fondo de la pista. Pero todo cambió a partir del cuarto juego del tercer set cuando logró su segundo break del partido para el parcial de 2-2 y luego en el décimo asegurar la manga.

