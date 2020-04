Dominic Raab, el ministro que perdió la carrera para suceder a May y sustituye ahora a Johnson al frente de Reino Unido

En cuestión de horas el estado de salud de Boris Johnson ha empeorado. A primera hora de la tarde se le ha trasladado a la UCI. Hace once días el primer ministro británico dio positivo en coronavirus, aunque eso no le ha impedido trabajar aislado desde casa. Ahora al frente del ejecutivo se encontrará de forma provisional, su ministro de Asuntos Exteriores y Primer Secretario de Estado, Dominic Raab. MÁS INFORMACIÓN

