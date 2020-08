Domingo para leer | La Prensa Panamá

Durante 12 años, La última palabra estuvo en sintonía con el día del Señor (domingo), y también este año, cuyo nombre no escribiré. El día de descanso hoy es el ritual de este encuentro con la cultura idiomática y otros puntos de vista desde mi perspectiva particular, como autor de la columna, primero integrante de la revista Mosaico , después sección Mosaico Dominical y hoy Vivir +.

Trabajar domingo en la campiña porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. Que se amplíe esta orden a lecturas periodísticas, a este diario y, de forma particular, a La última palabra , sobreviviente –hasta nuevo aviso- de esta pandemia pandemoníaca –parientes etimológicas.

