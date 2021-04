Domingo de lucha por SUV en EXATLON ¿Quién ganó?

Vaya que la semana número 11 en Exatlon Estados Unidos ha sido una particularmente intensa. Desde que pudimos conocer de fuentes internas en la competencia sobre la supuesta expulsión de Denisse Novoa y Frank Beltre, que ya se confirmó el programa de competencias de Telemundo no ha parado de generar noticias con la llegada de nuevos refuerzos, una partida por lesión y ahora un domingo en donde no hubo eliminación sino la lucha por dos SUVs.

