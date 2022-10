domingo 9 de octubre de 2022

No te espera un domingo demasiado agradable porque no vas a poderlo vivir como tú desearías o hacer las cosas que más te gustarían. Estás encadenado a una serie de obligaciones familiares o de otro tipo que no te agradan nada, pero que, por otro lado, te es imposible eludir. Además, el amor te está causando sufrimientos.

El hombre propone y Dios dispone, este sería el lema que puede definir perfectamente este día que, igual que el anterior, no se te presenta demasiado favorable. Riesgo de desengaños sentimentales o en el ámbito familiar, algún sueño o ilusión se te podría venir abajo y esto te traerá un sufrimiento con el que no contabas.

Es cierto que eres más sensible y vulnerable que otras personas, y es lógico que te sientas en inferioridad de condiciones. Pero también es cierto tienes una gran protección espiritual, o planetaria, que te llevará a salir adelante con total seguridad, y, sin embargo, no lo tienes tanto en cuenta. Es hora de que seas más optimista.

Aunque hoy es domingo a ti no te lo va a parecer, sobre todo por la mañana. Tendrás que hacer frente a muchas obligaciones o tareas relacionadas con el hogar y la familia, o incluso del propio trabajo, ocupándote de asuntos pendientes que no pueden esperar. Afortunadamente, el día va a terminar de forma más placentera.

