Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 9 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ver el vaso “medio lleno” es algo que te interesa mucho más ahora que verlo “medio vacío”. La negatividad no te traerá eso que buscas, así que intenta revertir el proceso y empieza a dar gracias por lo que tienes y no pensar en lo que te falta. Funcionará.

Tauro

Hay muchas probabilidades de que te preocupes por un amigo y por sus problemas, quizá de salud. Pero no debes darle muchas vueltas porque finalmente todo se va a arreglar, no es grave y te vas a sentir muy feliz, aunque ahora no lo creas.

Géminis

Puedes encontrarte hoy muy a gusto en una comida con amigos o parientes que no sueles ver a menudo, pero que te caen bastante bien. Todo lo que hay en tu memoria funciona hoy como algo que te trae buenos y emocionados recuerdos de personas que amas.

Cáncer

No dejes que nada ni nadie te estropee el día de descanso. Si hay alguien cerca que busca pelea, confrontación o te trae negatividad de alguna clase, no le des ningún pie porque no es el momento de entrar en combate. Necesitas pasar el día con calma.

Leo

La luna llena en tu signo hoy te traerá sorpresas. Te encuentras de manera casual con un vecino o alguien poco conocido que sin embargo te va a invitar a pasar un rato muy divertido. No digas que no a esta propuesta porque aunque al principio te parezca algo forzado, luego te vas a alegrar mucho.

Virgo

Te darás cuenta de que tu pareja necesita una ayuda en algún aspecto y tu apoyo puede ser muy importante para él o para ella en este momento en que algo le ronda por la cabeza y no sabe lo que desea realmente. Tu le ayudarás a aclararse.

Libra

Tu espíritu y tu ánimo no estarán especialmente animados hoy y notarás cierta tendencia a la pereza en todo lo que tengas que entre manos, así que procurarás no adquirir ningún compromiso y quedarte en casa. Pero el contacto con los amigos te vendrá bien, aunque sea por teléfono o wasap.

Escorpio

No es el momento idóneo para exponer tus opiniones demasiado abiertamente, especialmente si no conoces bien a tu interlocutor. Ojo con los desconocidos que te encuentres hoy porque pueden ser algo tóxicos o poco claros.

Sagitario

Hay un asunto del pasado que va a volver a estar presente hoy en una conversación y no es precisamente muy agradable porque tendrás que volver a ver a una persona que no te apetece nada volverte a encontrar. Aún tienes presentes ciertos resquemores. Calma.

Capricornio

Si comienzas un trabajo o mañana tienes una cita importante, tendrás los nervios a flor de piel, pero lo que te interesa es serenarte y ver todo con mucho optimismo porque debes aprovechar una oportunidad que es bastante buena.

Acuario

Busca el equilibrio entre tus obligaciones familiares y tu diversión o tus aficiones, ya que debes organizarte para tener tiempo para todo. Eso no es complicado si expones claramente tus planes y dejas hueco para que los demás también hagan lo que les apetezca.

Piscis

La sabiduría consiste, en muchas ocasiones, en saber pararse y escuchar lo que dicen y aún más, lo que no dicen. Si sabes aprovechar tu capacidad de observación y concentrarte en lo importante, vas a aprender muchas cosas y sobre todo, vas a sentirte más sabio o sabia.