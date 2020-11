domingo 8 de noviembre de 2020

La reflexión o un momento para meditar con calma te traerá muchos beneficios no sólo mentales, también físicos ya que puedes reequilibrar tu organismo y estar mucho más en calma. El descanso te favorece, no hagas planes estresantes de ninguna clase.

La luna menguante en tu signo hoy es la que te puede traer algo de pereza o cierta manera de funcionar poco enérgica, aunque no debes de preocuparte, ya que tendrás tiempo para no hacer nada o hacer las cosas bastante a tu aire, incluso si estás con la familia.

Si ahora no puedes acudir a esas reuniones sociales que tanto te aportaban, no debes de dejar de estar en contacto con las personas que te interesan a través de la tecnología. Si no sabes manejarla adecuadamente, puedes aprender con mucha facilidad.

