Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 7 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El tiempo se pasará muy deprisa hoy para ti, porque te dedicarás con mucha pasión a un montón de cosas que quieres hacer desde hace tiempo y algunas, desde luego, las vas a terminar de sobra. Pero al llegar la noche, debes dejar todo de lado y descansar.

Tauro

Eso que estabas esperando, llega y te proporciona una gran alegría que vas a querer compartir con familia y amigos. Tendrás muchas ganas de comenzar de nuevo, de dejar atrás problemas y tristezas y mirar hacia delante. Es tu oportunidad, aprovéchala.

Géminis

No multipliques más los gastos ahora, ya que ese dinero lo vas a necesitar dentro de muy poco tiempo e incluso vas a tener que tirar de ciertos ahorros o inversiones. Pero no te preocupes, porque poco a poco tendrás la situación mucho más controlada.

Cáncer

Si puedes, lo que más te conviene hoy es alejarte de cualquier fuente de conflicto o ambiente negativo o tenso. Céntrate en el presente y deja pasar los pensamientos de algunos episodios algo adversos de tu pasado. No te pares en ellos.

Leo

No te preocupes tanto por lo doméstico, porque en el fondo sabes cómo solucionarlo y además no te importa demasiado, pero muchas veces lo utilizas como una excusa para llamar la atención de los que tienes alrededor. No juegues con eso.

Virgo

Hoy trazas un plan para más adelante que supone una ilusión para ti y para alguna persona de tu entorno. Quizá es algo que había quedado pendiente y que en este momento ves mucho más factible realizarlo. Elaborar todo eso te va a hacer ilusión.

Libra

No escuches rumores que probablemente no son ciertos sobre una persona que te atrae, pero a la que, por ciertas circunstancias, no conoces demasiado. Si te socializas más por las redes sociales que en la realidad, puedes encontrar problemas de este tipo, ojo.

Escorpio

El ocio no será especialmente intenso hoy, todo lo contrario, ya que es muy posible que estés muy ocupado con tareas diversas que harás como favores para otras personas que están en situación un tanto delicada. Pero eso te gratificará mucho.

Sagitario

Si la relación con un amigo se ha enfriado mucho y ya no te interesaba verle, ahora te das cuenta de que quizá has cometido un error porque era alguien que te apreciaba mucho a pesar de que vuestros intereses no son los mismo. Estás a tiempo de rectificar.

Capricornio

Quizá estés con un talante ensoñador y se despierten en ti algunos deseos de cambio o de aventuras de algún tipo, que, por ahora, sólo van a quedar en la imaginación. No es tiempo de eso todavía, antes debes de resolver asuntos de tipo material.

Acuario

Eres consciente de que cuanto más libertad dejes a tu pareja, mejor te puede ir, así que mucho cuidado con sentir algún tipo de tentación de pensar que no estás haciendo lo correcto. Lo más importante es que le demuestres tu amor de cualquier manera.

Piscis

No te apetecerá nada, pero no te queda más remedio que asistir a los compromisos que ya has contraído y que será algo relacionado con la familia política o con amigos o amigas de la pareja con los que no estás demasiado de acuerdo. Paciencia.