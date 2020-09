domingo 6 de septiembre de 2020

Si te obsesionas con algo relativo a tu imagen, no te vas a sentir a gusto y con tranquilidad y no es algo que sea tan importante como crees, ya que debes empezar a explorar otras partes de tu personalidad. Olvídate un poco de las redes sociales.

Te va a salpicar una realidad poco agradable, pero no te queda más remedio que asumir lo que hiciste en un pasado y que ahora se vuelve contra ti. Haz análisis de tus errores porque servirá para que no los vuelvas a cometer. Procura enmendar tus actitudes pasadas.

Ajustarás tus cuentas con un ingreso de dinero extra que te ayudará a completar tu economía y que no te esperabas, pero te ayuda a salvar algunos baches que te estabas encontrando en el camino. No debes poner ninguna pega al asunto.

No esperes demasiado de alguien que promete mucho, pero luego no da nada real, solo palabras bonitas carentes de sinceridad. Eso no quiere decir que te desanimes, simplemente que sepas cuáles son las cartas que debes de jugar y cómo hacerlo.

You May Also Like