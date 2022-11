domingo 6 de noviembre de 2022

Tienes que saber esperar, todo va muy bien en tu vida, pero no debes precipitarte, estás muy cerca de conseguir un gran éxito en tu vida profesional o social y no debes ponerte nervioso a última hora. Dedícate a disfrutar de este día de domingo porque muy pronto lo que esperas te caerá como una fruta madura. Mantente en calma.

Luchas desde hace tiempo por un amor secreto que guardas en lo más profundo de tu corazón, una persona amada por la que sufrirías grandes pruebas y privaciones. Pero aunque gozas de una inteligencia privilegiada, sin embargo, esa persona no es como tú la imaginas y por eso las cosas no terminan de salir como desearías.

No te dejes engañar por los acontecimientos, a veces las cosas no van por el camino que tú deseas simplemente porque no te conviene. Tú crees saber lo que es mejor para ti, pero en realidad es el destino, o Dios, o como tú lo quieras llamar, el que sí sabe realmente lo que te conviene y lo que te conducirá a un destino feliz.

