domingo 6 de diciembre de 2020

Si confías hoy en tu instinto y no tienes temor de ninguna clase para ponerte en contacto con una persona influyente, vas a ganar bastante en un objetivo que te has fijado. Puede que esa comunicación sea a través de las redes sociales u otra clase de tecnología.

Acertarás si hoy intentas mejorar en algo que estás haciendo y que sabes que de alguna manera has dejado de trabajar. Si te has dejado llevar por la pereza o la desgana, ya es hora de que cambies esa actitud. Necesitas sentir orgullo de tus logros.

Hay un relato que no te apetece creerte porque no tienes nada claro que corresponda a la verdad y estás en lo cierto. Hay una persona que pretende engañarte por alguna causa, probablemente por dinero y en eso es donde tienes que poner tu atención.

Todo lo que te suceda hoy será imprevisible, pero muy positivo. Quizá sea algo que no esperas, un regalo o una llamada de alguien que hace tiempo no habla contigo, pero en cualquier caso vas a pasar una jornada muy amable y simpática.

Alguien muy cercano, un amigo o una amiga, no te va a decepcionar si necesitas algo y le pides un favor bastante importante y que guarda relación con un secreto, algo que aún no te apetece que se sepa públicamente. Ten tranquilidad, todo irá bien.

