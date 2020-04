Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tratarás los asuntos de pareja desde un punto de vista muy serio y eso es bueno porque tu pareja se dará cuenta de que no te lo tomas a la ligera y que es algo que te importa de verdad. Es el mejor camino para resolver esas pequeñas tensiones de la convivencia.

Tauro

No tendrás que temer nada si alguien te dice que quiere hablar contigo seriamente de alguna cuestión que tiene que ver con un servicio que has prestado o un negocio. Debes actuar confiando en tu criterio y en las cosas que has hecho que no son ningún error.

Géminis

Hoy encontrarás mucho apoyo en tu pareja en todo lo que quieras emprender y además tendrás un rato para charlar distendidamente sobre un posible cambio de domicilio y nuevas posibilidades emprender otros caminos profesionales.

Cáncer

Te gustaría emprender un viaje, pero es mejor que lo olvides por el momento, ya que hay ciertas circunstancias que no lo permiten y te harán estar pendiente de una persona, quizá un familiar de cierta edad. Te conviene tener la situación lo más controlada posible.

Leo

Un parón en una actividad te va a venir muy bien para ponerte al día ya que tendrás tiempo para leer y estudiar e investigar algo que te interesaba mucho pero a lo que hasta ahora no habías podido dedicarle tiempo. Será muy gratificante intelectualmente.

Virgo

Un cambio en tus hábitos de algún tipo te va a permitir no sólo mejorar mucho la salud y vivir de una manera más natural, sino también ahorrar dinero. Te darás cuenta de lo bien que has hecho al ponerte esa meta y llegar a cumplirla. Felicidades.

Libra

A nuevas realidades, nuevas maneras de gestionar tu tiempo. Eso es lo que debes de tener claro hoy, ya que hay ciertas cosas que han cambiado en tu entorno en relación, especialmente con la familia o los hijos. Aprovecha para reorganizar tus prioridades.

Escorpio

Tu tiempo es importante, así que si ves que alguien te lo está haciendo perder en exceso con cosas que no son graves, procura poner una excusa y volver a lo tuyo cuanto antes. Esto no significa que no tengas empatía, sino, simplemente, que no dejes que nadie te absorba demasiado.

Sagitario

El tener las ideas claras en algo que tiene que ver con lo que has realizado ya, es lo mejor para sentirte liberado o liberada de ciertas deudas emocionales. Si haces meditación o relajación, te aportará una gran dosis de serenidad. Descansarás mejor por la noche.

Capricornio

Mejora algo un pequeño problema de salud que te preocupa desde hace tiempo sin demasiada razón ya que con un poco de disciplina y hábitos saludables lo puedes superar sin ningún problema. Pero eso sí, debes de tener fuerza de voluntad.

Acuario

No acabas de decidirte a dar un paso en el aspecto sentimental con alguien que quizá has conocido de una manera casual o por alguna aplicación. Piensa si puedes estar cometiendo un error porque no has comprendido lo que desea la otra persona.

Piscis

Admitir la verdad es el primer paso para mejorar las cosas y hoy te darás cuenta de que ese es el camino para asumir que puedes vivir la vida con optimismo y felicidad aunque haya cosas que no te gustan. Si puedes, cámbialas, está en tu mano hacerlo.