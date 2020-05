domingo 31 de mayo de 2020

Es cierto que hay una persona que no te está haciendo ningún bien ni tampoco te beneficia estar tan pendiente de ella en la realidad y en las redes sociales. Debes darte la oportunidad de buscar a alguien que realmente no te produzca esa situación.

Hay un grupo que reclama tu atención para que les aportes algo que sabes hacer o quizá te pidan una ayuda desinteresada con la que en principio no estarás muy de acuerdo o no te apetecerá mucho. Pero alguien te convence finalmente y ya verás como te alegras.

Te gusta cumplir las normas y no tienes inconveniente es seguirlas al pie de la letra por el bien de todos aunque no te gusten o no estés de acuerdo con alguna de ellas. Esa postura es generosa y hoy te va atraer muchas más satisfacciones de las que esperas.

No intentes imponer hoy tus caprichos o tus normas. Deja que cada uno haga lo que le apetezca y más si se trata de estar en familia o de una pequeña reunión en la que se disfrute de la comida o la bebida, con la que, por cierto, no debes excederte.

