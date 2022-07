domingo 31 de julio de 2022

La llegada de las vacaciones no va a hacer que te sientas mucho más calmado, porque siempre estás pendiente de muchas cosas y de muchas personas. Siempre hay alguien que te necesita o algún asunto que no has logrado concluir y esas pequeñas cosas te impiden disfrutar del momento como realmente merecerías.

Debes tener cuidado con tu carácter, sin quererlo puedes hacer daño a tus seres queridos o culparles de algo que en realidad no han hecho. Te encuentras muy nervioso porque las cosas no están saliendo del modo que esperabas, pero ellos te quieren y solo desean ayudarte y facilitarte las cosas. Ya pronto podrás relajarte.

No te espera un mal día, en realidad será más bien lo contrario, pero eso no evitará que sin saber por qué te asalten grandes oscilaciones en el estado de ánimo o tengas una inestabilidad mayor que otras veces o cierto desasosiego. Sin embargo, en lo que se refiere a los acontecimientos, el día te saldrá bastante bien.

