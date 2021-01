Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 31 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te opongas a nada ni te ofendas por las actitudes de mala educación que hoy pueden estar cerca de ti. No van contigo y lo más sabio es que estés en tu sitio y no dejes lugar para que entre en tu corazón ningún sentimiento mezquino. No merece la pena, ve a lo tuyo.

Tauro

Magnífico día lleno de buenas ideas que vas a trasladar a alguien que está muy volcado en un proyecto importante. No te importará invertir tiempo del fin de semana en eso porque te sentirás muy bien haciéndolo, con mucho bienestar emocional.

Géminis

Hay una actividad, quizá física, que hoy te hará sentirte bien, con energía y con ganas de moverte. Eso te vendrá bien para relajarte mucho mentalmente y coger fuerzas para comenzar una semana que puede ser bastante sorprendente.

Cáncer

Apartar lo negativo en todos sus aspectos es algo que debes tomarte hoy muy en serio. Si dejas pasar un rayo de luz a tu entorno y valoras lo que ahora es más importante para ti, te vas a sentir mejor. No dejes que nadie te contamine de negatividad.

Leo

Te vas a interesar por aspectos de la realidad que hasta ahora te habían pasado desapercibidos y que de repente se vuelven muy interesantes para ti. Si te pones pronto a trabajar en ellos o al menos a leer o informarte, pronto verás una nueva fuente de bienestar o conocimiento.

Virgo

Se aproxima una reconciliación con un familiar o con alguien cercano con el que habías discutido recientemente, quizá en navidad. No te pongas a la defensiva si recibes una llamada o un wasap que lo que está pidiendo es una tregua o perdón.

Libra

Tendrás bastante inspiración para expresarte o comunicarte y más si tienes que hablar en público por cualquier causa, incluso te pueden felicitar por ello. Eso te sentará bien, ya que has estado preparando este momento y ahora te afianzas en tu experiencia.

Escorpio

A veces te parece muy lejano un sueño en el que te has implicado mucho y quizá ahora te parece una utopía porque lo ves irrealizable. Pero no es cierto, es simplemente que hoy no estás en tu mejor momento, pero pronto pasará esa sensación.

Sagitario

Quizá toque hoy demostrar una pizca de rebeldía si no te gusta algo que te rodea y que se empeña alguien en imponerte. No debes herir a nadie, pero sí decir lo que piensas aunque no sea muy políticamente correcto. Hazlo con sutileza.

Capricornio

Lo más indicado es que hoy manejes todo tu entorno, amigos y familia, con mucha diplomacia para hacer al final lo que te apetezca. Podrás convencer a esas personas si sabes hacerlo amigablemente. Valora aquellas cosas que no se pueden comprar con dinero.

Acuario

Hoy regresa cierta tranquilidad a tu espíritu, aunque es cierto que quizá no te apetece nada lo que tienes que acabar en lo doméstico. Pero ese pequeño esfuerzo te vendrá muy bien la semana que viene, ya que se presentarán ocasiones de divertirte.

Piscis

Debes dar gracias por tener en tu vida a ciertas personas que cuidan de ti y que siempre están a tu lado. Es un auténtico regalo y un privilegio y en ese sentido debes sonreír y sentir que todo fluye de una manera especial y con armonía espiritual.