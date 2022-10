domingo 30 de octubre de 2022

No pierdas el tiempo en conflictos y discusiones, en dar lo mejor de ti a personas que nunca te lo agradecerán. Es hora de que empieces a pensar más en ti, no se trata de que te vuelvas egoísta, pero tienes que mimarte un poco más y esa es la conclusión que vas a sacar en el día de hoy, de otro modo vas a terminar mal y para nada.

Te espera un día algo mejor que el día anterior, especialmente por la tarde, pero no debes olvidar que con tu inestabilidad y amor a los cambios a veces te puedes complicar la vida y crearte problemas que antes no tenías. Afortunadamente, tienes una gran inteligencia e igual que te metes en los problemas también sabes salir.

