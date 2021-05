Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 30 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay alguna persona que hoy puede ponerte un poco de mal humor, pero quizá sea eso precisamente, el humor, el que te salvará de eso. Reírse es lo mejor que puedes hacer para salvar la situación y darte cuenta de que no merece la pena el enfado.

Tauro

Pon toda tu atención hoy en las relaciones personales, ya que te darás cuenta de que al fin y al cabo es lo que más te debe de importar. Debes tener más generosidad con tu tiempo libre y dedicarlo a quien aprecies de verdad. Olvida las ambiciones desmedidas.

Géminis

No tienes que exagerar tu situación económica, pero sí es cierto que aunque no es conveniente que derroches, no es una mala idea darte un pequeño capricho ahora. Será un momento de relajación y placer porque es algo que tiene que ver con una de tus aficiones favoritas.

Cáncer

Ese rato que vas a dedicar a estar con alguien de tu familia o con una persona mayor es algo impagable para ellos y para ti. Aprenderás muchas cosas si escuchas lo que te cuentan y tu podrás estimular también sus recuerdos y su afecto.

Leo

Un libro puede traerte una gran reflexión y una gran enseñanza sobre muchas cosas que te conviene conocer e incluso poner en práctica en este momento. No des por perdido nada y sigue en la dinámica de mirar con esperanza hacia delante.

Virgo

Buen tono y muchas ganas de estar rodeado o rodeada de esas personas que son lo más importante para ti. Además, un amigo te propone un plan que te parece francamente estupendo y aceptarás pasar esas horas con él. Acertarás de pleno.

Libra

Es hora de reconocer que en muchas ocasiones tienes problemas de conciencia porque quieres hacer las cosas de la mejor manera posible y te enfrentas con su entorno, en especial si perteneces a un grupo o una organización de alguna clase. Debes jugar bien tus cartas.

Escorpio

Crees que no tienes tiempo para recuperar todo eso que has perdido por ciertas circunstancias y que te ha sido de alguna manera arrebatado, pero no es verdad. Vas a volver a centrarte y conseguirás que todo fluya de nuevo. Podrás acabar ciertos proyectos interrumpidos.

Sagitario

Tu atractivo radicará hoy en tu manera renovada de enfocar ciertos asuntos y tus ideas que no estarán ancladas en el pasado. Eso te va a dar mucha popularidad en un círculo social y lo cierto es que estarás con la mente muy lúcida y divertida.

Capricornio

Es mejor que hoy dejes que tu imaginación vuele un poco y que no te aferres tanto a lo material o al puro realismo. Eso te permitirá tener una jornada más liviana y agradable y no centrarte tanto en algunos problemas de orden económico.

Acuario

Fluye todo con una corriente bastante agradable hoy a tu alrededor, y sobre todo vas a saber disfrutar de momentos distendidos y sin grandes presiones de ninguna parte. Ampliar tus aficiones será algo que también puede darte impulsos positivos.

Piscis

Organiza bien hoy tu tiempo y sobre todo, deja espacio para descansar y para no hacer nada si eso es lo que te apetece. Cambiar tu perspectiva mental es muy importante para tu equilibrio físico y psíquico y eso lo debes de tener muy en cuenta.