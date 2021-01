domingo 3 de enero de 2021

Es una jornada en la que puedes incurrir en algún error si estás trabajando, así que merecerá la pena que no bajes la guardia y que pongas mucha atención en todo por tu bien. Si lideras un equipo, no cargues el trabajo a los demás.

Te da vueltas en la cabeza una decisión que has tomado relacionada con el dinero y tienes dudas, pero con el tiempo verás que has tomado el camino correcto, que es lo mejor que podías hacer y que el gasto realizado te proporcionará mucho bienestar.

Si alguien que te atrae no parece muy dispuesto a seguirte el juego, toca cambiar de estrategia. No se trata de obligar a nadie a nada, simplemente de mostrar otras facetas en las que puedas conectar más. Merece la pena que lo intentes.

