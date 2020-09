Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 27 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes muchos talentos que no explotas lo suficiente porque no te das esa oportunidad. Es un buen momento para explorar algunos de ellos y debes hacerlo sin miedo. Lo que no sepas, lo puedes aprender, pero lo importante es no quedarse estancado.

Tauro

Es cierto que hay mucha cosas que no comprendes porque de repente han cambiado con mucha rapidez. Pero eso no significa que no puedas ni sepas adaptarte, al contrario, si te lo propones te vas a sorprender de lo que eres capaz. Pruébalo.

Géminis

No sería de extrañar que tuvieras que mediar en un conflicto entre amigos o vecinos y ahí vas a hacer amplia gala de tus habilidades sociales y de tu diplomacia. Conseguirás que vuelva la calma más pronto que tarde y estarás feliz con tu gestión.

Cáncer

Estarás hoy con cierto despiste y eso puede significar que pierdas algo que te hace falta y que te resulta imprescindible o que incluso te puede acarrear gastos extras. Ojo con todo lo que llevas en la mano. Procura poner atención en lo cotidiano.

Leo

Estás mucho más cerca de cumplir un sueño que llevas meses intentando, pero como es algo que realmente te hace ilusión, aunque no es vital, puedes sacarle un buen partido desde el punto de vista práctico. Te divertirás mucho con todo ello.

Virgo

No des ninguna importancia a lo que no la tiene y aléjate de alguien que está de malhumor o que insiste en sacarle punta a todo. Ser quisquilloso o quisquillosa no es nada que ahora te aporte ningún beneficio. Hay cosas que no se pueden cambiar.

Libra

Hay muchas posibilidades de que haya muy cerca de ti o te involucres en una discusión por un asunto social o político y lo cierto es que debes deponer distancia en todo ello. Las ambiciones no son siempre algo positivo, tenlo en cuenta.

Escorpio

Si piensas en que hay en tu vida cosas que no te gustan, pregúntate qué es lo que puedes cambiar porque a veces, sólo con que tu mirada cambie y lo vea desde otra perspectiva, ese cambio puede llegar más pronto. Todo depende de ti ahora.

Sagitario

Hoy vuelve una cierta calma a tu interior y sientes liberación porque te has sincerado y ahora ya ves las cosa con mucha más tranquilidad. Una persona de tu entorno te lo notará en la cara y no te debe importar contar parte de tus secretos.

Capricornio

Haz alguna actividad física aunque sólo sea pasear que te ayude a colocar tu mente y asentirte con más ligereza en ese sentido. Será la mejor manera de acabar una semana en la que ha habido más tensiones de las que te gustaría.

Acuario

Utiliza la tecnología para hacer algo que ayude a los demás, alguna acción solidaria que repercuta en más personas y así verás que no son solo tus problemas los que están sucediendo. Te ayudará a ver que tienes muchas cosas buenas en tu vida.

Piscis

Un viejo amigo o conocido del pasado se pondrá en contacto contigo para pedirte un favor. Estate muy atento a lo que quiere, porque es posible que no sea todo como te lo cuenta. Ten precaución con lo que está oculto, puede ser peligroso.