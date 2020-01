domingo 26 de enero de 2020

No debes obsesionarte con los problemas de los demás, especialmente de la familia si realmente ya han escapado de tus manos. Puedes ayudarles en todo lo que esté a tu alcance, pero desde luego no cambiar la realidad. Cada uno es responsable de su vida.

No es necesario que te enfades tato contigo mismo si has cometido un error. Pide perdón si ves que has hecho daño a una persona y perdónate también a ti mismo. Toca rectificar ciertas actitudes, pero encontrarás el camino adecuado para ello.

Un pequeño bajón en tus fuerzas no significa nada grave. Sólo es que debes tomarte un respiro en algunos asuntos que han sido intensos, quizá algún pequeño disgusto con la familia. No aceptes hoy ningún compromiso que te suponga esfuerzo.

No dejes que te atrape la sensación de que no tienes tiempo para nada porque quizá es que quieras estar en demasiados sitios a la vez y eso acaba agotando tus fuerzas. Dedica el día a organizar todo con calma y a descansar y dormir un poco más.

Te apetecerá no hacer nada, relajarte y descansar para encarar la semana con fuerzas renovadas. Eso está muy bien porque no te vendrá nada mal para un poco, tu organismo necesita un pequeño alto en el camino. Un buen paseo también te vendrá bien.

