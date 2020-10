Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 25 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si ahora mismo no puedes cumplir algunos sueños, no por eso debes renunciar a ellos definitivamente. Alguien te volverá a ilusionar en uno de ellos, aunque no lo veas de momento, llevará razón en su planteamiento. Déjate llevar sin discutir.

Tauro

Aparta de tu camino a una persona bastante tóxica que hoy no te va a portar nada bueno. Si es alguien de la familia política o que te imponen de alguna manera, procura mirar todo con mucho distanciamiento, como algo que no tiene que ver contigo.

Géminis

Desarrollar todo tu potencial no es algo que suceda de un día para otro, pero es cierto que hoy vas a tener a alguien cerca, quizá tu pareja o un amigo que te hará ver una cualidad magnífica que tienes y que quizá no habías reparado en ella. Sonreirás.

Cáncer

Admirar a alguien no significa hacer lo mismo que esa persona hace. Hoy sentirás la tentación de hacerlo, pero lo mejor es que sigas a lo tuyo sin intentar cosas demasiado fuera de lo que necesitas, que además no te daría ningún buen resultado.

Leo

Plantéate un día sin presión alguna ni una obligación de hacer algo que no te apetezca demasiado. Es hora de que hagas lo que te de placer, sea cual sea éste. Nadie te puede reprochar que necesites ese descanso físico y mental. Te vendrá muy bien.

Virgo

Cualquier nuevo campo de acción en el que te intereses, ya sea en el deporte o en algo más cultural o intelectual, te va a proporcionar hoy muy buenos ratos y sentirás que todo se expande y te hace sentirte con más vida y que el tiempo se hace más interesante.

Libra

Durante esta jornada tendrás la oportunidad de poner en orden algunos asuntos domésticos o de documentos que tenías atrasados e incluso es posible que renueves algo en tu entorno, pero debe ser algo que construyas o elaboras con tus manos. Te relajará hacerlo.

Escorpio

No sabrás cómo acertar con alguien que va y viene y que no está claro lo que desea. Eso puede ponerte de cierto mal humor, pero si es tu pareja debes pensar si no estará pasando un mal momento en el que debes darle todo tu apoyo y tu comprensión.

Sagitario

Hay muchas cosas a tu alrededor que te roban el tiempo y una de ellas es el móvil. Prueba a apagarlo durante una o dos horas y olvidarte y verás que ese tiempo vuelve a ser tuyo y no de los demás. Necesitas vaciar tu mente de demasiada información.

Capricornio

Si alguien no está de acuerdo contigo, lo mejor es que no entres a discutir nada porque solo lograrías un enfrentamiento abierto que no es bueno para nadie. Esto será muy acusado si tienes alguna clase de poder en un determinado grupo.

Acuario

No perderás nada por preguntar a una persona de confianza por un tema delicado de dinero, pero quizá la solución para ese asunto pasa por dejar de lado ciertos caprichos o por bajar tu nivel de vida. No todo está en lo material y eso lo sabes de sobra.

Piscis

Hoy tu vida tendrá un ritmo distinto y harás cosas que no te esperabas y que te resultarán bastante agradables, incluso si te dan algo de temor. El tiempo que inviertas en ellas te ayudará a descubrir muchas cosas en tu interior. Es una buena opción para hoy.