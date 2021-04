domingo 25 de abril de 2021

Las relaciones de amistad van a significar mucho y traerán momentos verdaderamente agradables incluso aunque sea a distancia y no directamente. Cuida mucho de que no se deterioren por un alejamiento forzoso, ya que son fundamentales para ti.

Hay algún resquicio que debes hoy intentar recuperar en la relación de pareja, aunque no es grave sí es cierto que a lo mejor no estás poniendo demasiado interés en algún asunto suyo que se ha complicado. Invierte más tiempo en escuchar.

Aunque no lo creas, aún estás a tiempo de descubrir caminos nuevos y ver la vida con otros ojos y no desde el lado que normalmente la miras que es el más práctico y quizá demasiado materialista. Te van a traer muchas cosas beneficiosas, en especial en lo emocional.

Hoy buscarás tu espacio más personal e incluso dirás que no a un encuentro que te proponen y que no te apetece demasiado. Haces bien, porque lo que te interesa es descansar y no hacer nada. Debes darte la oportunidad de estar sin mover un dedo.

Vas a poner tu granito de arena para recuperar un espíritu común de hacer las cosas con otra perspectiva más positiva. No te rendirás ante cierto problema o una adversidad o enseñarás a otros a no hacerlo y eso es algo que te renueva por dentro.

No estarás mal si te rodeas de un poco de soledad y te alejas de ruidos o jaleos que no van a sentarte hoy demasiado bien. La tranquilidad y la paz exterior ayudará a tu paz interior. Hay cosas que debes resolver en ese sentido.

