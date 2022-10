domingo 23 de octubre de 2022

Es posible que al final el fin de semana no sea tan maravilloso, o simplemente tan placentero, como tú esperabas o quien sabe si habías planificado, porque el día de hoy se te va a complicar un poco y te encontrarás con un disgusto familiar o en el amor que no tenías previsto. Este es un mal día para los asuntos del corazón.

