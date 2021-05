domingo 23 de mayo de 2021

Por fin llega un anoticia que esperabas hace tiempo y que tiene que ver con tu vida personal y no con la profesional. Será algo feliz, que te traerá alegría incluso si no lo vives en primera persona y le sucede a alguien a quien quieres mucho.

Te interesa hoy n o dejarte llevar por la tentación de una comida que sabes que no te sienta bien o de cualquier otra cosa que no es demasiado buena para tu organismo. Aléjate de cualquier forma de saltarte tus propias reglas en este tema.

Quizá no te apetezca mucho hacer deporte o cualquier clase de ejercicio porque te tienta la pereza y las ganas de no hacer nada, lo que en realidad no es muy conveniente para ti. Debes romper esa sensación y ponerte en movimiento cuanto antes.

Hoy te darás cuenta de que puedes cambiar el curso de algunas cosas que no te gustan de tu vida en este momento, solo es cuestión de fuerza de voluntad y de dar un salto de fe. Pero no puedes estar en las nubes para hacerlo, necesitas actuar cuanto antes.

No debes de tener en cuenta lo que hoy suceda ya que no tendrá repercusión más adelante en una relación personal o de pareja que pasa por un mal momento. Respira hondo y procura mostrar amabilidad y comprensión. Es la mejor opción.

Es probable que hoy descienda algo tu humor y que estés un poco susceptible con todo lo que te rodea y no ves más que negatividad por doquier. Pero eso no es justo y alguien te lo va a hacer ver de manera muy clara. Busca el lado más positivo de las cosas.

