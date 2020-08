domingo 23 de agosto de 2020

Quizá te pese hoy bastante la convivencia y eso es algo que no puedes cambiar en este momento por muchas razones. Mirar para otro lado no es positivo, pero ahora puede servirte para darte tiempo a plantearte lo que deseas realmente. Pregunta a tu corazón.

No es necesario que te pongas pesimista y aparques definitivamente un proyecto o un deseo que realmente maduras desde hace algún tiempo. Cierto que no es el momento oportuno, pero llegará un poco más adelante. Solo es cuestión de paciencia.

No tienes porqué dudar de la palabra de una persona que te está ayudando a hacer algo porque creas que no lo hace de corazón y que tiene intenciones ocultas. Recibe todo lo que te de con más positividad y sin pensar mal de antemano.

Hoy renace en ti cierto desasosiego por un tema económico que aún no has visto solucionado como te gustaría y que ya empieza a atrasarse demasiado. Es cierto que la solución no va a ser inmediata, así que quizá tengas que pedir cierta ayuda.

No te va a importar estar hoy muy a tu aire y hacer varias actividades de manera individual. Quizá esa soledad sea algo casual y pronto puedas cambiar esa situación que por otra parte no tiene porque ser negativa. Sácale el mejor partido.

Te dedicarás a algo que no te apetece demasiado hacer, pero es cierto que sabes que no te queda otro remedio porque será algo necesario para ti o para algún familiar y significa, en el fondo, trabajar para algo que mejora las condiciones de vida.

