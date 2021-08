Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 22 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay una subida de energía que te va a hacer sentir bien y con ganas de ver o buscar información sobre cosas nuevas que te puedan ayudar en ciertos proyectos futuros. Esa mezcla de mente y cuerpo es una manera de renovación muy interesante.

Tauro

Te asaltarán ciertas dudas sobre un tema relacionado con el hogar o con gastos domésticos, pero quizá hoy no sea el mejor día para resolverlo ya que te va a faltar información y no podrás avanzar. Dedícate a descansar y no pienses en ello.

Géminis

No es nada negativo que pases un día sin hacer nada, no siempre hay que estar haciendo cosas o en una actividad frenética. Esto te hará rebajar tensiones o estrés y te vendrá muy bien para aclararte mentalmente. Date una tregua, te la mereces.

Cáncer

Tienes que abordar un trabajo que es largo y pesado y desde luego te da mucha pereza, pero cuanto antes lo hagas, antes te vas a liberar de esa carga que te resulta tan incómoda. No te dejes tentar por distracciones, apaga el móvil.

Leo

Sabrás sacar mucho partido o beneficio emocional a lo que te propones hacer hoy, ya que te va a llevar a conocer algo que puede influir mucho en tu manera de ver la vida. Reflexionarás sobre el futuro de una manera muy positiva y con esperanza.

Virgo

El sol entra hoy en tu signo y eso va a influir mucho en tu mirada, mucho más enérgica y positiva que en días pasados. Llegas a conclusiones útiles y prácticas y sientes que te puedes renovar en mucho aspectos, incluso abrir tu corazón a nuevas relaciones.

Libra

Si ahora te alejas de cierto grupo de personas y no las frecuentas como antes, vas a acertar porque tus intereses y los suyos no tienen nada que ver. Te darás cuenta de cómo van evolucionando hacia otros campos mucho más alejados de ti en muchos sentidos.

Escorpio

Cambiar de idea no es un pecado ni nada que deban afearte los amigos o amigas. Si ya no te apetece o consideras que no debes hacer algo a su lado, debes dejar claro que deben respetar tus decisiones, incluso si no las entienden. Háblalo con sinceridad.

Sagitario

Ojo hoy con las distracciones porque pueden acarrearte algún inconveniente que te hará volver sobre tus pasos y perder tiempo y energía. Utiliza cualquier cosa para recordarte lo que tienes que hacer, la alarma del móvil, por ejemplo.

Capricornio

Harás algo que no te apetece mucho por un familiar, probablemente de edad, que sabes que va a agradecer ese esfuerzo y que se pondrá muy alegre al verte y disfrutar de tu compañía por un rato. Eso en el fondo, te compensa y te hace sentir bien.

Acuario

Estarás hoy con buena predisposición a todo lo relacionado con niños o hijos pequeños, en los que vas a pasar bastante buenos ratos porque a pesar de lo que te puedan exigir de esfuerzo y dedicación, lo cierto es que te compensan mucho.

Piscis

Compararse con los demás no lleva a buenas conclusiones sobre ti. Hoy te darás cuenta de que ha llegado el momento de dejar de mirar las redes sociales y de valorarte más, de quererte más y de sacar lo mejor de ti. Puedes hacerlo de sobra.