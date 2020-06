domingo 21 de junio de 2020

Obstinarse no es inteligente, así que es mejor que aceptes una negativa en un tema algo caprichoso y no insistas hasta que veas que todo va fluyendo sin presiones de ninguna clase. Debes de evaluar qué parte te interesa más de una relación para que sea gratificante.

Si te empeñas hoy en ir a algún sitio y a tu pareja o a tu familia no le apetece, lo mejor es que cedas y abandones ese capricho. Al fin y al cabo, puedes hacerlo en otro momento y no es necesario que obligues a nadie y causes un enfado.

Te vas a centrar hoy en alguna visita familiar o en recuperar el tiempo perdido con una persona que estaba lejos o con la que aún no habías podido hablar por varias circunstancias. Has echado mucho de menos su compañía, pero ahora te vas a resarcir.

Procura no caer en la trampa de alguien que quiere que hagas algo fuera de tu horario de trabajo y más en un día festivo. Deberás recordarle el respeto por la vida privada y que no todo vale a cualquier hora. Cuanto más claro se lo digas, mucho mejor.

