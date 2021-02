Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 21 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No mires todo con una perspectiva negativa porque no todo es negro para ti. Has sabido superar alguna dificultad y lo mejor que puedes hacer es alejarte del ruido y buscar un poco de paz en algo que te conecte con la naturaleza o con el lado más frívolo de la vida.

Tauro

Hoy te comunicas con alguien que te puede aportar algo útil en un asunto que te traes entre manos y que tiene que ver con algún puesto que te interesa conseguir. Después de eso, debes dejar vagar un poco tu mente con algo ligero o una lectura agradable.

Géminis

Debes tomarte un respiro en lo físico y en lo mental así que lo ideal es que dejes de lado todo lo que no sea agradable y te dediques a esas pequeñas cosas que te dan satisfacciones, como un hobby o algo creativo. Conseguirás desconectar bien.

Cáncer

Si te propones mejorar algo relacionado con el organismo, no lo hagas por tu cuenta y sin preguntar ni consultar a alguien experto. Necesitas esa información para hacer las cosas con sentido y que tu esfuerzo sirva para algo. Piénsalo bien.

Leo

No dejes que nadie te quite tu derecho a ser como eres y si sufres alguna crítica por ello, mira a ver en qué parte llevan razón y en qué parte no y haz una reflexión sobre lo que debes de cambiar para buscar tu mejor yo. Es importante que lo hagas.

Virgo

Controla lo que dices y haces hoy, porque el lado más crítico de tu naturaleza va a salir a la luz. Pero debes proponerte hacer crítica constructiva sobre lo que hay a tu alrededor y no destructiva, porque eso te puede perjudicar mucho si te dejas llevar.

Libra

Te conviene no presionar a tu pareja mucho hoy en nada y dejar que vaya a su aire, que tenga todo su espacio, de esa manera cuando quieras estar más tiempo con ella, la comunicación mejorará y lo pasaréis muy bien juntos. Prueba esa estrategia.

Escorpio

Incrementarás todo tu potencial si no pierdes tiempo en lamentaciones ni en pensar en lo que podría haber sido y ya no es. En ese sentido, vas a encontrar muy buenas razones para regenerarte y seguir hacia delante. Hay mucho positivo muy cerca.

Sagitario

Te centrarás hoy en estar pendiente de un amigo o una amiga con la que tienes mucho en común y con la que ahora necesitas expresar tus preocupaciones. Sabes que esa persona te entiende y buscarás un rato de charla tranquila y reconfortante.

Capricornio

Encontrarás hoy mucho bienestar en una situación en la que ves cómo alguien te ayuda y colabora contigo o con tus intereses. Eso te hace sentir muy bien, en paz con todo lo que te rodea y olvidar cualquier clase de inconveniente. Optimismo.

Acuario

Las relaciones de pareja o amorosas no son los que esperabas hoy y quizá debas poner un poco de distancia en ese aspecto y buscar algo más fuera de la pareja para distraerte. Eso no significa infidelidad porque también puedes estar con amigos o amigas o un familiar.

Piscis

Hoy buscarás estar lo más confortable posible y que nadie te moleste mucho, incluso la pareja si tienes. Esas ganas que tienes de independencia o soledad no son negativas, pero deberás estar también, al menos un rato, con la familia. Es necesario.